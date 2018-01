Crolla in diretta il quinto piano del palazzo devastato dall'esplosione a Sesto

Nel video di MilanoToday il crollo in diretta di una parte del quinto piano del palazzo di via Oslavia a Sesto San Giovanni che all'alba di domenica 14 gennaio era stato dilaniato da una esplosione. Il tetto pericolante della struttura è rovinato in strada; il fatto non avrebbe causato nessun ferito, secondo le prime informazioni confermate dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Una squadra di vigili del fuoco e un funzionario erano all'interno della struttura per quantificare i danni, ma dopo aver udito diversi scricchiolii sono riusciti a scappare senza essere travolti