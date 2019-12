Morta la donna coinvolta nello scontro tra il filobus e il camion dei rifiuti

È morta la donna che a Milano è finita in coma dopo l'incidente di via Marostica tra un bus dell'Atm e un camion dell'Amsa. La situazione era apparsa "gravissima" da subito.

A quanto si apprende da fonti ospedaliere, è stata dichiarata la morte cerebrale della donna che a Milano era finita in coma dopo l'incidente di via Marostica tra un bus dell'Atm e un camion dell'Amsa. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi.

Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti. Parallelamente, l'Azienda è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto.

L'impatto tra i due mezzi è stato frontale laterale e, come si evince dalle immagini, il filobus stava procedendo in direzione di via Sardegna mentre il camion Amsa stava attraversando l'incrocio da via Marostica verso Vi dei Gracchi. L'impatto è stato violento tanto che il mezzo di Atm è uscito dalla corsia preferenziale finendo, in contromano, sull'altra carreggiata.