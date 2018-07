​Trapani, sbarcano i 67 migranti: per primi scendono i due indagati

E' iniziato poco dopo le 22.30 lo sbarco dei migranti della nave Diciotti. A scendere per primi, accompagnati dagli agenti della polizia, i due indagati dalla Procura per violenza privata continuata e aggravata. Al porto numerosi curiosi venuti per vedere da vicino ciò che avevano seguito fino a quel momento al telegiornale. Sahar Ibrahim, mediatrice culturale di Intersos Unicef, racconta le giornate vissute a bordo della nave della Guardia Costiera e quanto accaduto sul rimorchiatore Vos Thalassa: "Arrivati in Libia loro si sono preoccupati, ma la situazione si è risolta in cinque minuti. Al porto hanno ballato perché erano felici di aver toccato terra"