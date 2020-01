Assalto ai vigili del fuoco a Milano: lancio di oggetti e insulti, il video della follia

Insulti, lancio di oggetti e cori di scherno nei confronti dei vigili del fuoco. Succede in via Gola, a Milano, dove la notte di Capodanno alcuni balordi hanno aggredito i vigili del fuoco che erano intervenuti per spegnere un rogo che stava bruciando alcuni rifiuti accatastati in strada all'incrocio con via Pichi.

"Ci hanno accerchiato, tirato bottiglie e rubato le chiavi dell'autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro - hanno denunciato gli stessi caschi rossi -. Solo l'intervento delle Volanti della polizia e una botte a supporto ci ha permesso di spegnere l'incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada".

E nel video, infatti, si vede un pompiere colpito da un oggetto e poi alcuni ragazzi che esultano e prendono in giro i vigili del fuoco al lavoro. Proprio alcuni dei giovani protagonisti dell'aggressione hanno pensato bene di riprendere tutto col cellulare e di postare "l'impresa" sui social.

Assalto ai vigili del fuoco a Milano, video