Vigili del fuoco, nuovi elicotteri per 45 milioni: "Ma in tutta Roma solo 3 autoscale in servizio"

Chiamiamole pure "contraddizioni". Mentre si firmano nuovi contratti per decine di milioni di euro per nuovi avveniristici elicotteri (molto importanti per il lavoro del corpo nazionale, sia ben chiaro), ai vigili del fuoco mancano persino le autoscale funzionanti: a Roma in questo momento ce ne sono solo tre in servizio e funzionanti, secondo un sindacato. Sì, avete letto bene: tre autoscale per una città di quasi tre milioni di abitanti.

Contratto da 45 milioni per tre nuovi elicotteri

Per "rafforzare le proprie capacità aeree multiruolo intervenendo a supporto della popolazione in qualsiasi situazione di emergenza, integrando i compiti antincendio di responsabilità del corpo", i vigili del fuoco hanno firmato con Leonardo un contratto per la fornitura di tre elicotteri AW139. L'ordine, del valore di circa 45 milioni di euro, comprende anche servizi integrati di supporto e addestramento per piloti e tecnici e prevede opzioni per ulteriori 12 AW139.

La consegna dei tre nuovi elicotteri sarà avviata a breve e completata nel 2019, riferisce un comunicato di Leonardo. Sono oltre 816.000 le missioni di soccorso e antincendio effettuate ogni anno per contrastare minacce come quelle che hanno interessato varie aree dell'Europa, Italia compresa, la scorsa estate. L'AW139 è stato scelto a seguito di una gara indetta nella metà del 2017.

"In tutta Roma solo 3 autoscale in servizio"

Nel frattempo a Roma "sono in servizio, funzionanti e pimpanti solo 3 autoscale delle 8 previste" dei vigili del fuoco, le altre "sono fuori servizio perché guaste". È quanto denuncia il Coordinamento provinciale Vigili del Fuoco USB Roma.

"Il glorioso comando dei Vigili del Fuoco di Roma, il comando più grande d'Italia per uomini, mezzi e territorio; il comando responsabile della salvaguardia dei palazzi istituzionali, dei luoghi di culto, di milioni di cittadini e turisti; il comando della capitale di uno Stato - dice l'Usb - è ufficialmente in modalità game over! Cittadini, fratelli, amici... salvatevi da soli perchè noi non sappiamo se 'je la famo a sarvavve'".

Quella di Roma non è una situazione isolata. Le cronache locali spesso danno notizia di "emergenze autoscale" in varie città. L’autoscala è quel mezzo in dotazione alle squadre Vigili del Fuoco utilizzato per raggiungere agevolmente ed in breve tempo i piani alti, o per intervenire in tutte le situazioni in cui è necessario lavorare in altezza, quindi un mezzo specifico, particolare e quanto mai necessario per il lavoro delle squadre. A causa di riparazioni e manutenzioni (molte sono vecchie di decenni), o addirittura invio in altri Comandi provinciali, spesso in Italia vi è carenza di autoscale, autobotti e autopompe. Alcune hanno percorso migliaia di chilometri, con motori che devono essere scaldati prima di partire, proprio quando ogni minuto è prezioso. Le autoscale sono essenziali: l'unico mezzo che permette di arrivare rapidamente ai piani alti delle abitazioni e salvare le persone.