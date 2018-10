Vincenzo Iaquinta (ex Juve e campione del mondo con l'Italia) è stato condannato a 2 anni

Vincenzo Iaquinta, ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 2006, è stato condannato in primo grado a due anni nel processo di 'ndrangheta "Aemilia". Per lui l'accusa aveva chiesto sei anni, per reati relativi alle armi: nella sentenza di primo grado è caduta l’aggravante mafiosa.

Non così per il padre dell'ex calciatore, Giuseppe Iaquinta, accusato di associazione mafiosa e condannato invece a 19 anni. Padre e figlio se ne sono andati dall'aula del tribunale di Reggio Emilia urlando "vergogna, ridicoli", mentre era ancora in corso la lettura del dispositivo.

La sentenza per 148 imputati è arrivata dopo due settimane di camera di consiglio "blindata" da parte del collegio giudicante composto da Cristina Beretti, Francesco Maria Caruso e Andrea Rat. Il processo "Aemilia" è il più grande processo contro le infiltrazioni della 'ndrangheta nel Nord Italia.

Lo sfogo di Iaquinta: "Non ho fatto niente, condannato perché calabrese"

Fuori dall'aula è arrivato lo sfogo dell'ex calciatore: "Il nome 'ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Mi hanno rovinato la vita sul niente, perché sono calabrese, perché sono di Cutro. Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente, ma io ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo fatto niente perché con la 'ndrangheta non c’entriamo niente".

Il processo "Aemilia"

Centoventicinque le condanne lette dal collegio dei giudici, 19 le assoluzioni e quattro le prescrizioni per i 148 imputati. Malgrado alcune riduzioni di pena anche consistenti, compensate da condanne più pesanti rispetto a quanto chiesto dall'accusa per altre posizioni, è stata pienamente conclamata l'esistenza di una 'ndrina attiva da anni in Emilia e nel Mantovano con "epicentro" a Reggio Emilia, diretta emanazione della cosca Grande Aracri di Cutro, ma autonoma e indipendente da essa.