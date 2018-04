Gratta e crede di aver vinto 300 euro, ma la cifra non è quella: gioia immensa (e brindisi)

Ha grattato un "Miliardario" e credeva di aver vinto 300 euro. Si era sbagliato, bontà sua, perché la vincita era in realtà di ben 300mila euro! E' successo a Colleferro, in provincia di Roma, dove un anziano dopo aver grattato il tagliando si era subito avvicinato alla cassa chiedendo al titolare i 300 euro che credeva di aver vinto. Preso in mano il biglietto, è stato il marito della titolare della Tabaccheria Iamunno di via Consolare Latina ad informarlo dell’importo corretto, 300mila euro.

Vincitore e titolari, a questo punto, hanno subito brindato con gioia al colpo di fortuna. Dieci anni fa, segnala l'agenzia specializzata Agimeg, nel locale era già stato venduto un Gratta e Vinci fortunato, quella volta da 500mila euro. Nulla da fare, invece, per la sestina vincente del SuperEnalotto. Nessun "6" nel concorso di sabato 7 aprile del SuperEnalotto, con il jackpot che sale a 126,3 milioni, il quinto premio più alto nella storia del gioco. Festeggiano i sette giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 36mila euro. Ai sette “4stella” vanno invece 30mila euro. L’ultimo “6” risale invece allo scorso agosto, quando a Caorle, in provincia di Venezia, finirono 77,7 milioni.

SuperEnalotto, i numeri dell'ultima estrazione

La combinazione vincente del concorso numero 42 del 2018, di sabato 7 aprile, è stata 3 20 47 55 81 83; Jolly 28; Superstar 85.

Ultima estrazione Lotto: i numeri di sabato 7 aprile 2018

Estrazione n°42 del 07/04/2018 NAZIONALE 59 89 44 25 35 BARI 82 1 13 58 56 CAGLIARI 1 10 11 62 59 FIRENZE 87 18 10 11 20 GENOVA 68 49 50 64 20 MILANO 23 63 58 10 72 NAPOLI 61 15 9 81 19 PALERMO 52 25 6 58 39 ROMA 33 19 27 90 30 TORINO 58 4 10 26 11 VENEZIA 51 7 70 68 54



10eLotto: i numeri estratti

Estrazione 10eLotto n°42 del 07/04/2018