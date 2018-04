SuperEnalotto, in otto centrano il "5": ma è fortuna o "malasorte"?

Intendiamoci: vincere 25mila euro è una gran bella soddisfazione. Ma si può parlare davvero di fortuna quando si va a un passo, a un solo passo, dalla sestina vincente del SuperEnalotto? Quando si sfiora un jackpot milionario che sembra inafferrabile? Chissà come la penseranno gli otto vincitori che hanno realizzato i "5" nell'ultima estrazione del SuperEnalotto. Ognuno di loro si porta a casa 25.830,97 euro. A un solo numero dal sogno, insomma, ma comunque con un bel gruzzolo in tasca. Anche stavolta, dunque, nessuno ha centrato il "6" (né ci sono stati 5+1) nel concorso di martedì 10 aprile 2018 del SuperEnalotto, e il Jackpot sale a 127,5 milioni di euro, il premio più alto al mondo e il quinto nella storia del gioco. L'ultimo "6" risale, invece, allo scorso agosto, quando a Caorle, in provincia di Venezia, finirono 77,7 milioni.

Nell'ultima estrazione sono stati centrati anche ottantanove "3 Stella" da 3.041,00 euro. Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 325.495 vincite con punti "2" (da 6,04 euro ciascuna) e 14.889 vincite immediate da 25,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 127,5 milioni di euro.

Lotto, i numeri dell'ultima estrazione

Estrazione n°43 del 10/04/2018 NAZIONALE 29 54 83 14 30 BARI 35 47 26 74 8 CAGLIARI 86 59 75 13 53 FIRENZE 86 58 6 30 53 GENOVA 52 84 74 42 72 MILANO 66 41 7 84 63 NAPOLI 64 69 43 67 18 PALERMO 73 55 9 60 67 ROMA 29 12 79 31 75 TORINO 59 65 15 23 1 VENEZIA 69 64 21 78 22

SuperEnalotto ultima estrazione 10 aprile 2018

Ultima estrazione Superenalotto n. 43 del 10/04/2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 27 35 46 82 72 68

NUMERO JOLLY: 81

NUMERO SUPERSTAR: 3

