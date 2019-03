Vince 70mila euro al SuperEnalotto, si presenta a riscuotere il premio due giorni prima della scadenza

Appena in tempo. Un fortunato giocatore che aveva vinto 70mila euro al SuperEnalotto si è presentato per riscuotere la somma a due giorni dalla scadenza. Soltanto 48 ore di attesa in più e il ricco premio sarebbe andato perduto. E' successo nella provincia di Lecce, dove al diretto interessato era anche stata inviata una raccomandata nelle settimane scorse per informarlo della vincita di oltre 70mila euro al Superenalotto, ma quella busta era rimasta ben chiusa, temendo si trattasse di una qualche richiesta di pagamento o, comunque, di una comunicazione non positiva.

Una settimana prima era anche stato diffuso un comunicato stampa per far sì che l’ignaro vincitore potesse apprendere del regalo riservatole dalla dea bendata per quella giocata di 2 euro, risalente al 15 dicembre 2018. Ma sembrava fosse tutto vano, compresi i messaggi e le notifiche inviategli, avendo effettuato la giocata tramite l’applicazione online.

A due giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni utili per riscuotere il premio, si è finalmente presentato presso la sede della Sisal. Si tratta – informa la società - di un giovane operaio della provincia di Lecce, fidanzato e con la determinazione di rimettersi sui libri a studiare per il conseguimento della laurea. Vive in una località affacciata sul mare.

I numeri giocati, ha raccontato il giovane, sono quelli legati a ricordi della sua vita. Così, selezionando 5, 23, 36, 42, 47, 79, 56 come numero jolly e 32 come Superstar” ha vinto oltre 70 mila euro.

"Quando pensi alla fortuna – ha dichiarato il fortunato vincitore a Sisal - pensi di trovare 10 euro nella tasca di un vecchio pantalone e ti senti già felice. Quello che non puoi prevedere, come nel mio caso, è che sia ostinata e che abbia fatto di tutto per raggiungermi… con sms, mail, notifiche personalizzate sulla app SuperEnalotto, segnalazioni sui media e una raccomandata, quella che temevo di aprire immaginando di aggiungere una nuova voce alla lista delle cose da pagare".