Stupra una ragazza mentre la moglie dorme nella stanza accanto: dramma nella notte

Si è infilato nel letto della ragazza, approfittando che la propria figliastra - che condivideva la stanza con lei - era fuori casa. L'ha svegliata minacciandola di morte, e intimandole di non urlare, e poi l'ha stuprata.

Una violenza sessuale interrotta solo dalla sorella della vittima, che vive nella stessa abitazione insieme al marito, e figliastro del violentatore: si era svegliata nel pieno della notte per andare in bagno ed aveva sentito il pianto incessante della 'sorellina' arrivata pochi giorni prima dal Perù per una vacanza milanese. Entrata nella camera aveva subito notato l'uomo ancora nudo e addosso alla poveretta. Le sue urla avevano subito risvegliato l'intera famiglia, tutti di origine peruviana.

E pochi minuti dopo, attorno alle 2.30 di mercoledì, nell'appartamento in via dei Cinquecento c'erano i carabinieri del Nucleo Radiomobile. A finire in manette con l'accusa di violenza sessuale è un uomo di 53 anni. Stava stuprando una giovane di 25 anni ospite in casa sua. La ragazza - cognata del figliastro dell'uomo - ha raccontato tra le lacrime l'accaduto ai parenti prima e ai militari poi.

Il tutto davanti allo sguardo esterrefatto della moglie del 53enne, che in quel momento stava dormendo nella propria camera. L'arrestato aveva sposato da tre anni la donna e insieme ai due figli della signora - di una precedente relazione - vivano sotto lo stesso tetto. Una stanza per lui e la moglie; un'altra per il figliastro, la compagna e il loro figlioletto di 3 anni; e un'altra per la figliastra dove in questo periodo era ospitata la vittima.

