Violentata dal papà per 13 anni, gli abusi raccontati in un diario

Una bambina di appena cinque anni violentata ripetutamente per 13 anni. Un incubo iniziato fin dalla prima infanzia quello di una ragazza di Vicenza oggi 23enne. A stuprare la bimba, fin dagli anni dell’infanzia, sarebbe stato il papà. Contro di lui, riferisce VicenzaToday, gli inquirenti avrebbero raccolto prove schiaccianti. Tanto che ieri, dopo la sentenza di condanna a 5 anni e otto mesi emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, per il padre pedofilo sono scattate le manette. Gli agenti lo hanno prelevato a casa sua, nel centro di Vicenza, dove ancora abitava con moglie e figli.

Inquietanti i dettagli emersi nel processo. L’uomo, 60 anni, avrebbe stuprato la figlia dal 2000 al 2013. La ragazzina teneva un diario sul quale riportava gli abusi subiti e confermati dallo stesso genitore in sede di indagini. Al vaglio anche la posizione della madre della vittima: la donna, secondo quanto scrive VicenzaToday, è indagata per concorso in omissione nella violenza sessuale.

La figlia si sarebbe infatti confidata con lei rivelando gli abusi subiti, ma le è stato risposto di restare zitta altrimenti il padre avrebbe perso il lavoro.

L'uomo, nato nel '58, viveva con moglie e figlia in un quartiere in centro a Vicenza. Dopo la prima condanna a 5 anni e otto mesi, comminata nel marzo 2017, il suo avvocato aveva chiesto delle attenuanti. Il padre-pedofilo infatti sosteneva che gli abusi erano iniziati dopo che la bambina aveva compiuto i 10 anni per far decadere la pluriaggravante e che era stato lui a spingere la figlia ad andare a fare la denuncia.

I giudici però non gli hanno creduto e la sentenza è stata confermata in toto. Nel frattempo l'uomo, allontanato dalla casa famigliare con un provvedimento, era tornato ad abitare con moglie e figlia in quanto quella stessa ordinanza non è stata rinnovata e, a quanto sembra, la moglie avrebbe perdonato il marito.

