Violentata nell'ascensore della stazione, parla la ragazza: "Paralizzata dalla paura"

"Mi ha spinta dentro l'ascensore, mi ha girata e mi ha slacciato i pantaloni". L'inizio del racconto della ragazza aggredita e violentata il 6 marzo scorso alla stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli) è agghiacciante. "Non riuscivo neanche a urlare. Ero paralizzata dalla paura – ha raccontato la vittima a "Quarta Repubblica", il programma di approfondimento politico e inchiesta in onda su Rete 4, condotto da Nicola Porro –. Sembrava arrabbiato contro il mio corpo".

Ragazza violentata alla stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano: il suo racconto

Poi, nel momento in cui l'ascensore si è fermato, secondo il suo racconto sono intervenuti anche gli altri aggressori: "Erano già pronti appena si sono aperte le porte. Avevo i pantaloni abbassati e io ho iniziato a dire 'basta'. Uno degli aggressori mi ha pulito con i miei fazzoletti, forse per sentirsi lui meno sporco". La ragazza, in stato di shock, ha salutato i tre violentatori perché, come racconta, "avevo paura che mi picchiassero". La ragazza ha denunciato, ma due dei tre presunti responsabili sono stati scarcerati: "Vivo nella paura che possa succedere di nuovo".

Nei giorni scorsi, la ragazza ha scritto una lettera per rispondere anche a chi dubita della sua versione dei fatti. "Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero" a quei momenti, scrive la ragazza. "Erano attimi di incapacità a reagire di fronte alla brutalità e alla supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere, erano attimi di totale perdizione dell'essere. E dopo che il corpo era diventato scarto e oggetto ho provato una sorta di distacco da esso. Il mio corpo, sede della mia anima, così sporco".