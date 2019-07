Schiaffi e minacce per far dormire i bimbi dell'asilo nido: maestra sospesa

Botte e schiaffi, ma anche minacce e intimidazioni ai bimbi di massimo tre anni: teatro delle violenze un asilo nido privato in Valdarno, in provincia di Arezzo, dove al termine delle indagini è stata sospesa la maestra protagonista dei maltrattamenti e incastrata dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nella struttura. La donna, oltre alle violenze fisiche, utilizzava le minacce per obbligare i bambini a dormire o a rimanere fermi durante il cambio del pannolino.

Al termine degli accertamenti, è scattata, ieri, l'interdizione dall'esercizio della professione per dodici mesi, in attesa del dibattimento in tribunale, nei confronti di un'educatrice e titolare di un asilo, 31 anni, indagata per episodi violenti nei confronti dei bambini che le avevano affidato i genitori. Dopo la segnalazione di alcune mamme, preoccupate per i comportamenti strani assunti dai loro figlioletti ed il racconto di schiaffi e pizzicotti da parte di una maestra, in conseguenza delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo, durante tre mesi di monitoraggio, sono stati documentati numerosi episodi (con immagini riprese dai carabinieri con le telecamere piazzate nottetempo) durante i quali la maestra picchiava e minacciava i bambini.

Violenze all'asilo nel Valdarno: le indagini

Come riporta ArezzoNotizie, le indagini sono state avviate in seguito alla segnalazione di alcune mamme, preoccupate per i comportamenti insoliti dei figli. I piccoli infatti, avrebbero inizialmente raccontato di ricevere schiaffi e pizzicotti da una delle loro maestre. Affermazioni che sono state sufficienti a far scattare la denuncia ai carabinieri i quali hanno avviato immediatamente le indagini. In tre mesi di monitoraggio sono stati documentati numerosi episodi durante i quali la maestra picchiava e minacciava i bambini.

Le violenze avvenivano sempre quando la maestra si trovava da sola mentre le sue collaboratrici erano in pausa o impegnate in altre stanze: in quelle occasioni, la donna, ad ogni minimo atto di disobbedienza mostrato dai bambini, li percuoteva con schiaffi sulla testa o sul corpo, pizzicotti o frasi minacciose circa l’arrivo “del dottore”.

Secondo quanto riscontrato dai militari, che per le indagini si sono avvalsi anche dell'ausilio di telecamere nascoste all'interno dell'edificio, nella maggior parte gli episodi si sarebbero verificati dopo pranzo, quando l’educatrice rimaneva da sola con i bambini e si occupava di cambiare loro i pannolini e vigilare sul riposino pomeridiano.

Violenze all'asilo nel Valdarno: i maltrattamenti nel video shock

In queste circostanze sono stati immortalati atteggiamenti violenti. Schiaffi, minacce e urla. La donna, come si evince anche dalle immagini, alzava la voce e noncurante dei pianti e delle urla dei bimbi, li schiaffeggiava e li colpiva sul corpo e sulla testa per obbligarli a dormire, a stare fermi mentre cambiava loro il pannolino oppure a restare seduti in maniera appropriata sulle sedie dell’asilo.

Le altre insegnanti, totalmente ignare e all’oscuro di quanto accadesse in loro assenza, non riuscivano mai ad accorgersi di nulla poiché la titolare dell’asilo, in loro presenza, mostrava un comportamento adeguato al proprio ruolo facendo come se nulla fosse mai accaduto.Oltre alle violenze fisiche sono state riscontrate anche le minacce. I bambini che terrorizzati dalla prospettiva di subire nuovamente schiaffi e botte in testa restavano pietrificati, smettendo di piangere e lamentarsi.