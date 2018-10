Il prezzo di uno schiaffo: la violenza sulle donne costa 26 miliardi l'anno

La violenza sulle donne, oltre ad essere un fenomeno spregevole e assolutamente da condannare, si traduce anche un enorme prezzo per le casse dello Stato. Le vessazioni verso il gentil sesso, fisiche o psicologiche che siano, costano all'Italia circa 26 miliardi di euro l'anno a causa della perdita di produzione economica, dell'utilizzo dei servizi e dei costi personali.

E' il dato che emerge dall'ultimo rapporto dell'Eige, European Institute for Gender Equality (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere), i cui dati sono stati presentati oggi nel corso della conferenza organizzata a Roma da Eige e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Complessivamente, nei 28 paesi dell'Unione europea si stima che il costo della violenza contro le donne è pari a quasi 226 miliardi di euro.

Uguaglianza di genere

La violenza contro le donne è inclusa nell'indice sull'uguaglianza di genere misurato dall'Eige come 'dominio satellite'. Su una scala che va da 1 (violenza inesistente) a 100 (violenza estremamente comune, molto grave e non denunciata), il nostro Paese raggiunge un punteggio di 26,8, leggermente inferiore alla media dell'Unione europea (27,5).

Vittime giovani, molte non segnalano

Secondo il rapporto, in Italia il 27% delle donne ha subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni. Il 15% di coloro che l'hanno subita nel corso dell'ultimo anno non l'ha segnalata a nessuno e il dato pone il nostro Paese a un livello inferiore rispetto alla media dell'Ue-28, pari al 13%. Il dominio della violenza viene misurato anche attraverso indicatori supplementari come la violenza psicologica, le molestie sessuali e lo stalking.