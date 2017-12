Un volontario di 50 anni è stato arrestato perché accusato di aver molestato una ragazzina di 10 anni mentre la stava trasportando a bordo di un'ambulanza verso l'ospedale. La vicenda risale al 13 dicembre scorso, a Milano, e l'arresto è stato eseguito dai militari del Nucleo radiomobile. La vicenda, divulgata sulle pagine del quotidiano Il Giorno, è stata confermata dai carabinieri, come scrive Stiben Mesa Paniagua su MilanoToday. Per il 50enne, originario di Lacchiarella, incensurato, l'accusa è violenza sessuale aggravata.

Il soccorritore, non un capo equipaggio, era intervenuto la sera intorno alle 23 per aiutare la bambina, che a causa della febbre alta aveva bisogno di cure mediche. Mentre erano in casa, la madre della bambina aveva notato l'uomo accarezzare la figlia sulla schiena, da sopra il pigiama, ma aveva pensato che quello fosse un mero gesto d'affetto.

Nel corso del trasporto in ambulanza, però, approfittando di un momento di distrazione del collega e della madre della ragazzina, impegnata in una conversazione al cellulare, il 50 ha palpeggiato la bimba dal seno fino al pube, sempre da sopra il pigiama, scrive MilanoToday, cercando di nascondere la mano con la cartellina contenente la documentazione da compilare.

La madre però ha notato tutta la scena ed è intervenuta e, una volta arrivati all'ospedale San Paolo, ha chiesto aiutato ai militari del nucleo Radiomobile, che poi, dopo aver effettuato gli accertamenti, hanno arrestato l'uomo. Il 50enne si trova ora nel carcere di San Vittore.

La notizia su MilanoToday