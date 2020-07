"Se vieni con me ti compro la X-Box": bimbo di 11 anni violentato da un 36enne

Aveva violentato un bambino nella cantina del condominio dopo averlo attirato in trappola con la promessa di una X Box. Dopo la violenza il bimbo si ritirò per mesi in uno scontroso silenzio fino al tragico racconto prima alla zia e poi alla madre. Dopo tre anni il tribunale di Trieste oggi ha condannato un 36enne a cinque anni di reclusione per violenza sessuale. I fatti risalgono al 2017 e sull'uomo pende anche l'accusa di aver tentato di adescare tramite whatsapp anche una bambina, sempre undicenne, con messaggi osceni ed espliciti.

Il 36enne, giudicato capace di intendere e di volere, dovrà risarcire una somma di 15mila euro al minore abusato. Disposte anche pene accessorie, tra cui confisca del cellulare e interdizione ai pubblici uffici.

l Pm Federico Frezza aveva chiesto 11 anni di reclusione, 7 anni e 5 mesi con rito abbreviato, poi la decisione è stata rimandata a marzo e in seguito, a causa del Covid 19, a oggi. L'avvocato difensore, Alessandro Giadrossi, ha fatto sapere che ci sarà il ricorso in appello.

"La decisione del Gip dottor Dainotti aiuterà sicuramente la famiglia a trovare una compensazione psicologica ed emotiva al danno subito: è anche questa la funzione della Giustizia" ha commentato l'avvocato De'Manzano. Così invece l'avvocato Giadrossi: "La pena inflitta dal giudice nel minimo è la miglior premessa per una assoluzione in appello dell'imputato che la difesa ha sempre richiesto".