Minaccia la ex e la sorella di bruciarle con l'acido e le violenta: arrestato

Dopo la fine della sua relazione con una donna, un 35enne marocchino avrebbe continuato a perseguitarla con minacce, percosse e molestie, arrivando persino a violentarla. L'uomo avrebbe fatto lo stesso anche con la sorella della sua ex, costretta anche a lei a subire atti sessuali.

Il 35enne, già detenuto per un altro reato nel carcere di Lucera, è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking.

Secondo le indagini della Procura, l'uomo avrebbe minacciato anche di gettare acido sulle vittime, di renderle invalide e di bruciarle vive.

L'incubo per le due donne sarebbe iniziato ad ottobre 2017 ed è durato fino al marzo scorso. Le due donne hanno trovato il coraggio alla fine di denunciare tutto a un centro Antiviolenza di Gioia del Colle.

La notizia su BariToday