Violenza sessuale di gruppo per 10 anni: trova il coraggio e li fa arrestare

Cinque persone sono finite in manette per "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie". Così gli investigatori descrivono quanto avvenuto a Corigliano Rossano e che ha visto come vittima una donna.

Le indagini sono state avviate dopo che la vittima ha avuto il coraggio di denunciare e raccontare quanto subito per ben 10 anni.

Oggi la Polizia di Cosenza ha dato seguito all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari.

Per gli arrestati l'accusa è quella di violenza sessuale di gruppo ed estorsione. Nella casa dove avvenivano le sevizie sono stati trovati anche strumenti per pratiche sadomaso.

Corigliano Rossano, violentata da 20 uomini

All'origine di tutto una relazione sentimentale che si è trasformata in un vero e proprio incubo. Come spiegano dalla locale questura l'indagine è durata appena sette giorni dal momento della denuncia.

"Tutto è cominciato da una relazione sentimentale extraconiugale - riferisce all'Adnkronos Cataldo Pignataro, dirigente del Commissariato di Corigliano Rossano - tra la donna albanese ed un uomo, che con il passare del tempo si è trasformata in un vero e proprio incubo".

"Una relazione sentimentale trasformatasi in 10 anni di sevizi e violenze con incontri e prestazioni sessuali con altri uomini che si sono appunto protratti nel tempo: sono arrivati a violentare la vittima anche in 20 contemporaneamente. E nella casa dove avvenivano le sevizie sono stati trovati anche strumenti per pratiche sadomaso".

Le indagini sono state coordinate dalla Procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla e dal sostituto procuratore Mauron Gallone che hanno portato anche al ritrovamento, grazie al racconto della donna, di una piantagione di marijuana.