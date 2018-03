Segrega la madre in casa per otto anni: arrestato un 21enne

Un ragazzo sanremese di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per ben otto anni.

Una situazione di violenze, fisiche e verbali, iniziata quindi quando il giovane aveva appena 13 anni. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo chiedeva insistemente sempre più soldi e se la madre si rifiutava veniva percossa e umiliata. "Dammi ancora dei soldi, quelli di papà non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello", diceva il ragazzo, che obbligava spesso la donna a indossare un guinzaglio, trascinandola con il collare indossato e facendola scivolare sul pavimento. Violenze quotidiane, che vedevano spettatori inermi anche il resto della famiglia, incapaci di opporsi al ragazzo. Il padre dormiva sul furgone da lavoro per ridurre al minimo i contatti con il figlio e la sorella non osava dire niente perché terrorizzata. Anche i vicini, spaventati, evitavano di riconoscere il dramma che si consumava in quella casa. Interpellati più volte dalle forze dell’ordine, i coniugi avevano sempre negato di ricevere maltrattamenti, escludendo il figlio da ogni responsabilità, nonostante le numerosi ecchimosi che la madre mostrava.

Dal 2013 al 2017 il ragazzo ha inoltre trascorso il suo tempo tra carceri e comunità di recupero, ma una volta dimesso dalle strutture riabilitative e tornato a casa, aveva ripreso a maltrattare la madre. Solo dopo essere stata bersaglio dell’ennesimo gesto feroce del ragazzo, tale da procurarle la rottura di una costa, la donna ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla polizia, temendo seriamente per la propria incolumità, e rivolgendosi anche agli assistenti sociali e al Centro Antiviolenza di Imperia, che ha accolto lei e la figlia.

Il ragazzo è accusato ora di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione, oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: durante la perquisizione dell'appartamento, gli agenti hanno ritrovato infatti anche trecento grammi di marijuana, a testimonianza della sua tossicodipendenza.