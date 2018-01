Interviene per sedare una lite, si accascia al suolo e muore: tragedia a Palermo

Un uomo di 61 anni, Vito D’Alcamo, è morto ieri sera a Ficarazzi, comune alle porte di Palermo, nel tentativo di sedare una banale lite scoppiata tra due automobilisti per un parcheggio. Questa almeno una prima ricostruzione dei fatti, secondo quanto riferisce Riccardo Campolo di PalermoToday. L’episodio si è verificato intorno alle 18 in via Quasimodo.

Da quanto si apprende D’Alcamo si trovava a bordo della sua auto sull’uscio del garage di casa quando ha notato due persone che stavano litigando in strada. Un diverbio nato da futili motivi: un lieve tamponamento tra due auto. Sarebbe potuta finire lì, e invece tra i due è scoppiata un’accesa lite. A questo punto sarebbe intervenuto il nipote di Vito D'Alcamo per fare da paciere, e poi lo stesso D'Alcamo. "Parliamo con la bocca", avrebbe detto. Ma in pochi attimi la situazione è precipitata, anche se le circostanze della tragedia restano tutte da chiarire.

Ficarazzi, morto Vito D’Alcamo: la dinamica dei fatti

Stando alle prime ipotesi, il 61enne avrebbe accusato un malore, ma non è escluso neppure che durante la lite abbia ricevuto un colpo. Sta di fatto che all’improvviso si è accasciato al suolo. Quando i carabinieri sono arrivati D’Alcamo era già morto.

Un testimone ha visto che all’improvviso "l'uomo è caduto all’indietro sbattendo la testa contro il marciapiede, dopo che gli si erano girati gli occhi". I carabinieri hanno avviato un'indagine per chiarire i contorni di quanto accaduto.

Palermo, muore per sedare una lite: il video di PalermoToday

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Immagini di Rosaura Bonfardino, PalermoToday

Notizie e aggiornamenti su PalermoToday