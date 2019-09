Orrore in Francia, trovato il cadavere fatto a pezzi di Vittorio Barruffo

Orrore in Francia. Il cadavere fatto a pezzi di un cittadino italiano, Vittorio Barruffo, 44 anni, è stato scoperto da un cacciatore nell'Isère, secondo quanto scrive il quotidiano Dauphine Libère. L'uomo, nato nel 1975 a Napoli, era scomparso a luglio dalla cittadina francese Montalieu-Vercieu. Alla sua identificazione si è giunti attraverso l'esame del Dna.

Francia, trovato morto Vittoro Barruffo

Viveva con la compagna in Francia. La donna, a giugno, aveva deciso di tornare in Italia, dalla sua famiglia. Vittorio doveva arrivare poco dopo. Dovevano ritrovarsi con la compagna in Italia, ma Vittorio non ha più dato notizie di sé e non ha più risposto al cellulare: la data della scomparsa indicata sulla sua scheda sul sito della trasmisisome Chi l'ha visto era il 9 luglio scorso. Due mesi e dieci giorni dopo, tragico epilogo.

Cadavere trovato da un cacciatore avvolto in un telo

La Procura di Bourgoin-Jallieu ha aperto un'indagine per omicidio dopo che, domenica, il cacciatore aveva trovato il cadavere avvolto in un telo nei pressi della cittadina di Charette. L'autopsia avrebbe rivelato "lesioni craniche causate da uno strumento contundente che potrebbe essere la causa della morte per gravi danni neurologici e/o emorragia", secondo il procuratore di Grenoble; verranno effettuate ulteriori analisi per scoprire di più sulle circostanze e le cause della morte.