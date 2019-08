Terrore sul volo da Sharm a Napoli, i passeggeri: "Temevamo di precipitare"

“Pensavamo che l’aereo stesse precipitando”: hanno vissuto attimi di vero terrore i 122 italiani a bordo del volo partito da Sharm El Sheikh e diretto a Napoli, che ieri è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza al Cairo. Secondo le comunicazioni ufficiali rilasciate dalle fonti aeroportuali egiziane lo scalo ‘forzato’ è stato reso necessario da un improvviso guasto tecnico.

Atterraggio d'emergenza, il racconto dei passeggeri

Le cause sono ancora da chiarire, ma come raccontato dai passeggeri all’arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino, la paura in volo è stata tanta: "Ci hanno detto che degli uccelli avevano colpito l'aereo e c'erano stati dei danni anche a un motore. Eravamo partiti da un paio d'ore. Ci sono stati lunghi momenti di terrore a bordo. C'erano bambini che piangevano a bordo. Pensavamo che l'aereo stesse precipitando".

"Il comandante ci ha detto che saremmo atterrati a Il Cairo - ha raccontato uno dei passeggeri - Quando siamo scesi abbiamo poi visto il vetro della cabina di pilotaggio lesionato".

Per fortuna, nessuno dei 122 passeggeri ha riportato ferite durante l’atterraggio d’emergenza al Cairo: tutti sono stati fatti evacuare senza problemi e poi sono ripartiti alla volta dell’Italia a bordo di altro velivolo della compagnia egiziana.

Un grande spavento per i nostri connazionali, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo soltanto quando hanno potuto mettere piede nell’aeroporto partenopeo, dove ad attenderli c’era l’abbraccio di amici e familiari