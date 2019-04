Venti euro per un voto alle amministrative: terremoto nel mondo politico locale

Venti euro per un voto alle amministrative 2018: terremoto nel mondo politico locale. Voti per le elezioni amministrative del 2018 in cambio di somme di denaro tra i 20 e i 35 euro: è quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli) che hanno dato esecuzione a 14 misure cautelari emesse dal gip di Torre Annunziata a carico di altrettanti indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio elettorale, voto di scambio elettorale, attentati contro i diritti politici del cittadino, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, favoreggiamento, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra.

Torre del Greco (Napoli), voti in cambio di 20-35 euro

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono state lunghe e approfondite. Secondo quanto emerso, un sodalizio criminale attivo a Torre del Greco, in occasione delle elezioni amministrative del 2018, aveva acquistato voti in cambio di somme tra i 20 e i 35 euro, di generi alimentari o promettendo posti di lavoro previsti da un progetto regionale.

I carabinieri hanno ricostruito "la responsabilità di un candidato poi eletto consigliere comunale nell'assunzione a tempo determinato di cinque persone presso la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana cui era seguita la promessa di assunzione per sempre in cambio del voto loro e dei familiari". Un altro candidato poi eletto consigliere dovrà invece rispondere di favoreggiamento e di rivelazione di segreto di ufficio poiché avrebbe informato di un imminente controllo delle forze dell'ordine alcuni soggetti intenti alla compravendita dei voti davanti a un seggio.

Voto di scambio, verso la nuova legge

Meno di un mese fa è arrivato il sì della Camera alla nuova legge sul voto di scambio. La proposta di legge che modifica l'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, che già era stata licenziata in Senato,lì dovrà tornare per l'approvazione definitiva. La nuova formulazione della norma punisce con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa dall'art. 416-bis, primo comma, del codice penale) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale.