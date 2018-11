Voragine sulla Pontina, strada sotto sequestro: si cerca ancora un disperso

I vigili del fuoco e le squadre di speleologi e sommozzatori hanno ripreso le ricerche di Walter Donà, imprenditore 68enne originario di Terracina, in provincia di Latina, disperso dopo che l'auto su cui viaggiava è stata inghiottita dalla profonda voragine apertasi sulla Pontina. Il crollo è avvenuto ieri, domenica 25 novembre, all'altezza del chilometro 97+ 700, nei pressi di San Felice Circeo. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause che hanno portato al crollo della Pontina, in cui è rimasta coinvolta l'auto di Donà.

La ricostruzione

Walter Donà stava guidando l'auto e si trovava in compagnia di un amico quando l'asfalto è improvvisamente franato e la vettura è stata inghiottita dalla voragine, profonda 8 metri e larga 20. L'amico è riuscito a salvarsi, uscendo dall'auto e risalendo l'argine. Donà è invece scomparso, trascinato via dalle correnti. Poche ore dopo l'inizio delle ricerche, i vigili del fuoco hanno ritrovato l'auto, quasi completamente sommersa dal fango. Ma del conducente, che era riuscito a uscire dall'abitacolo, nessuna traccia.

Le parole del sindaco

Ieri sera il sindaco Nicola Procaccini ha rivolto un pensiero alla famiglia dell'imprenditore di Terracina, titolare di una ditta di forniture edili e molto conosciuto in città. Il 64enne che viaggiava in auto con lui è stato invece soccorso e trasportato in ospedale, ferito e in stato di shock, ed è stato poi dimesso ieri sera. In stato di shock anche Ilaria Vallone, 25 anni, scampata per miracolo al crollo. La ragazza stava andando al lavoro ieri mattina quando ha visto la strada franare accanto a lei. E' riuscita però a superare in tempo il punto critico e oggi può raccontare quello che ha visto. La giovane, intervistata dalle tv, ha spiegato di aver visto la seconda auto sulla quale viaggiava Donà insieme a un altro uomo cadere dentro la voragine.

L'inchiesta

Il titolare dell'inchiesta è il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo, che ha delegato la polizia stradale a svolgere le indagini e gli accertamenti. Non ci sono persone indagate al momento e nelle prossime ore sarà necessario raccogliere tutta la documentazione relativa al tratto di Pontina dall'ente proprietario dell'infrastruttura, l'Astral.

Tratto stradale sotto sequestro

Il tratto stradale interessato al crollo è da ieri sotto sequestro proprio per svolgere tutti gli accertamenti necessari. Sotto la strada passa un canale che porta l'acqua al fiume Ufente. Si dovrà capire se il canale era cementificato e se la struttura di cemento non abbia retto alle forti piogge degli ultimi giorni. In questo caso l'acqua potrebbe aver scavato fino a far cedere il terreno determinando il crollo della strada. Nelle prossime ore la Procura disporrà l'acquisizione dei documenti e le verifiche finalizzate proprio a chiarire questi aspetti e a risalire alle responsabilità della tragedia.