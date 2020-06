Zanardi resta grave, dalla gara al cellulare: le ipotesi sull'incidente

Alex Zanardi ha trascorso la seconda notte in terapia intensiva all'ospedale di Siena, dove è stato ricoverato dopo l'intervento neurochirurgico per i traumi al cranio e al volto riportati a seguito dell'incidente con l'handbike contro un mezzo pesante a Pienza venerdì scorso. Le condizioni di Zanardi anche se stazionarie, restano gravi. Continua ad essere tenuto in coma farmacologico. Intanto proseguono le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente: ieri sono stati interrogati gli organizzatori della gara, mentre il sindaco di Pienza ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito all'evento. Nel frattempo una nuova ipotesi si sta facendo largo: secondo un testimone e un video amatoriale, Zanardi stava filmando con il telefonino prima dello schianto. Una indiscrezione tutta da confermare, ma che sarebbe supportata dalle immagini sequestrate dai carabinieri.

Incidente Zanardi, le indagini sulla gara

Sul fronte delle indagini, si sono svolti ieri gli interrogatori degli organizzatori della staffetta 'Obiettivo 3' durante la quale è avvenuto l'incidente. Nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Siena il maggiore Roberto Vergato, comandante della compagnia di Montepulciano, e il sostituto procuratore Serena Minicucci hanno ascoltato due persone legate alla manifestazione ideata dallo stesso Zanardi. I due sono stati sentiti come "persone informate dei fatti" e non come indagati. Al momento l'unico indagato è il 44enne senese autista del tir contro cui ha violentemente urtato la testa Zanardi con la sua handbike. "E' un atto dovuto", ha spiegato il procuratore Salvatore Vitello.

Quello che per ora è certo, è che dell'evento non è stata data alcuna comunicazione ufficiale al sindaco di Pienza, dove è accaduto l'incidente. "Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio", ha infatti sottolineato parlando a Radio Siena tv, il sindaco Manolo Garosi. "Ci era stato comunicato solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza", aggiungeva il sindaco di Pienza, che è già stato ascoltato dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla procura senese. "Ma poi - spiegava ancora Garosi - ci hanno anche successivamente comunicato, sempre tramite Facebook, l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".

Incidente Zanardi, tutte le ipotesi

Ma la gara si poteva organizzare? Secondo un articolo del Corriere della Sera, l’autorizzazione non era comunque concedibile fino al 1° agosto a causa delle norme per il coronavirus. Per questo motivo la strada era aperta al traffico e il camion contro cui si è scontrato l'ex pilota aveva diritto di procedere in senso opposto a quello dei ciclisti. Arriviamo infine all'ipotesi che del cellulare: da quanto riporta Il Messaggero, Zanardi stava filmando con il cellulare durante la corsa, motivo per cui non si è accorto di aver invaso la corsia opposta. Un supertestimone e un video amatoriale acquisito dalla Procura di Siena, supporterebbero questa tesi che scagiona l'autista del camion. Un'imprudenza tutta da confermare. Mentre le indagini proseguono, si attende il nuovo bollettino medico sulle condizioni di Zanardi, con la speranza condivisa che ci siano dei miglioramenti.

Zanardi, le condizioni: ''Stabile ma grave, è in coma farmacologico''

''E' stabile, ma grave da un punto di vista neurologico" riassumeva ieri nell'ultimo bollettino Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Aou senese nel corso dell'ultimo bollettino. Valutazioni sulle possibili conseguenze neurologiche, come pure su un'eventuale compromissione della vista, potranno essere fatte "la prossima settimana", ha aggiunto, il medico, che spiega come Zanardi continui ad essere stabile "da un punto di vista cardiorespiratorio" e "anche i parametri metabolici restano stabili". Ma "c'è da confermare la gravità del quadro neurologico, e quello andrà valutato la prossima settimana, quando le condizioni cliniche ce lo permetteranno". Essendo infatti il "quadro totalmente compromesso", la situazione "ci impone una terapia farmacologica per stabilizzarlo". Il paziente insomma rimane "in ventilazione meccanica" e anche su questo fronte dipende come evolveranno le condizioni. "In caso di stabilità - ha detto ancora Scolletta - verranno fatte eventualmente valutazioni in accordo con i nostri consulenti".

"Non è una situazione che vediamo tutti i giorni, è un tipo di trauma non così frequente: ne trattiamo due o tre all'anno simili. Ma ogni paziente è diverso. L'unica cosa che posso dire è che, per il suo quadro clinico e non perché si tratti di un personaggio come Alex Zanardi, è un paziente che vale la pena curare: ma è presto per fare delle previsioni", aveva spiegato ieri all'Adnkronos Salute Giuseppe Oliveri, direttore dell'Uoc Neurochirurgia ospedaliera dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese, aggiungendo: "E' presente un fracasso cranio-facciale, abbiamo parlato anche con i chirurghi maxillo-facciali e, se le cose andranno bene, in un futuro si dovrà procedere anche con una ricostruzione della teca cranica". Ora Alex "dovrà rimanere in rianimazione sedato, ventilato, lasciando che, con il tempo, il danno secondario conseguenza del trauma si stabilizzi. Sarà una cosa lunga, nel migliore dei casi, mentre i peggioramenti purtroppo possono arrivare da un momento all'altro. Il miglioramento, se ci sarà, sarà lentissimo nel tempo".