Zanardi è stato operato di nuovo: ricostruzione del cranio e delle ossa del volto

Nuovo intervento chirurgico per Alex Zanardi al policlinico Le Scotte di Siena, dove si trova ricoverato in seguito all'incidente del 19 giugno scorso.

Come riporta il bollettino della direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria senes, Zanardi "è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all'incidente del 19 giugno scorso".

"L'operazione effettuata - precisa l'Aou senese - fa parte degli interventi programmati dall'équipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico".

Paolo Gennaro, direttore della Uoc Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Aou Senese, ha definito "complesse" le fratture riportate da Zanardi, spiegando come "questo abbia richiesto un'accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente". "La complessità del caso era piuttosto singolare, anche se - ha aggiunto Gennaro - si tratta di una tipologia di frattura che nel nostro centro affrontiamo in maniera routinaria".

Zanardi, nuovo intervento: la prognosi è ancora riservata

L'intervento è durato circa cinque ore e al termine dell'operazione Zanardi è stato riportato nel reparto di terapia intensiva, dove "resta sedato e ventilato meccanicamente". Le condizioni del campione "rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata", fa sapere la struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zanardi viene valutato quotidianamente dai professionisti che lo hanno in cura e sulla base di questo, anche in accordo con la famiglia, l'Aou senese comunica che il prossimo bollettino verrà diramato non appena ci saranno significative variazioni del quadro clinico dell'atleta.