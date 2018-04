Si accende sigaretta ai fornelli, fiamme lo avvolgono: imprenditore muore carbonizzato

Un tragico incidente domestico nella serata di domenica è costato la vita all'imprenditore Zeno Zampaloni, 59 anni, morto carbonizzato nella sua casa di San Marco alle Paludi, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Zeno Zampaloni aveva 59 anni

L'uomo in base a una prima ricostruzione si è avvicinato col volto ai fornelli della propria cucina per accendersi una sigaretta: il k-way che indossava ha preso fuoco. A quel punto Zampaloni, che soffriva di problemi di deambulazione, nel disperato tentativo di togliersi gli indumenti in fiamme è caduto battendo la testa e perdendo i sensi.

Cadavere in parte carbonizzato

Quando i vigili del fuoco, allertati dai vicini che sentivano odore di gas, sono entrati nell'abitazione hanno trovato il cadavere in parte carbonizzato dell'uomo. Presentava ustioni gravissime su tutto il torace, sulla schiena e in parte anche sulla testa. Zampaloni viveva da solo.