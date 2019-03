Cadavere in mare: giallo lungo 20 anni risolto per l'intuizione di un commissario in pensione

Sono state la perserveranza e l'intuizione di un commissario in pensione a permettere di risolvere un giallo lungo più di vent'anni.

Cadavere ripescato in mare al largo dell'isola di Capraia

I fatti: nel 1998 il cadavere di un uomo era stato ripescato in mare al largo dell'isola di Capraia. Le indagini non avevano portato a nulla all'epoca. L'autopsia effettuata all'Università di Pisa, la certezza che la morte fosse avvenuta per annegamento in mare. Nessun trauma, nessuna lesione. Si era provato a identificare quel corpo: c'era una fede nuziale al dito dell'uomo, con inciso il nome di Caterina, un orologio e una scarpa da vela numero 47. Dopo mesi di ricerche infruttuose il corpo era stato sepolto in forma anonima al cimitero di Livorno.

La svolta: è Zlatko Brajko, 34 anni nel 1998

La svolta risale a poche settimane fa, ed è tutto merito di Ilario Sartori, all'epoca commissario della Polmare di Livorno, in pensione dal 2016. Quel caso non l'aveva mai dimenticato. Analizzando alcune foto di persone scomparse sul web, ha notato l'immagine di un uomo croato scomparso: quella fossetta sul mento, molto pronunciata, gli ha fatto ricordare il cadavere di Capraia. Un'intuizione. Era giusta.

Era scomparso nel nulla, le ultime notizie dalla Sardegna

Il cadavere era proprio di Zlatko Brajko, 34 anni al momento della scomparsa. Le ultime notizie certe sull'uomo arrivavano dalla Sardegna. Dall'isola nell'estate 1998 aveva scritto alla famiglia raccontando di voler raggiungere l'Africa in barca a vela per imprecisati motivi umanitari. E Zlatko Brajko era sposato con una donna italiana di nome Caterina. La famiglia è stata avvisata e presto arriverà a Livorno per tutte le formalità di rito. Sono stati i parenti a confermare che il giovane aveva una barca a vela con la quale accompagnava i turisti in viaggi per mare.