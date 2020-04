Giardinaggio in quarantena, come coltivare l'insalata in vaso

Il giardinaggio è una delle attività più amate dagli italiani in tempi di lockdown. E' un valido sfogo psicologico per combattere la noia e ci permette di goderci un po' di tempo all'aria aperta in un momento in cui i movimenti sono ridotti al minimo a causa delle misure anti-contagio. Ma che cosa piantare se non si ha la dote di avere il pollice verde? Un'idea di partenza può essere l'insalata, alimento che non manca mai sulle nostre tavole e che è possibile coltivare anche in vaso, diventando così accessibile anche per chi disponde solo di una terrazza e non di un giardino vero e proprio.

Insalata in vaso, modalità di coltivazione

Anzitutto, se si vuole coltivare insalata in vaso il consiglio è quello di scegliere la lattuga, la migliore adattabile ad una coltivazione domestica per le sue radici poco profonde che non richiedono tanto terreno.

- con semi, spargendoli sui solchi fatti sulla terra

- con piantine, che si possono comprare in vivai o consorzi agricoli

- da scarti, facendo germogliare le radici di un cespo

Il periodo migliore per piantarla è da febbraio a settembre. Tutte le insalate di solito germinano tra i 10 ed i 18 gradi. Il principale pericolo è rappresentanto dai parassiti, lumache in primis. Per allontanarle si possono usare rimedi naturali (cosparegere di cenere la base delle piantine o creare delle trappole con la birra).

- Procurarsi una cassetta di legno o un vaso in terracotta di 25-30 cm di profondità

- Preparare il fondo con sabbia e ghiaia e riempire il vaso di terriccio arricchito con compost; metterlo in una zona non troppo soleggiata

- Piantare ogni pianta ad una distanza di 10-15 cm l'una dall'altra; a poco a poco che le piante crescono devono essere sostituite un quelle nuove per avere qualcosa di sempre pronto