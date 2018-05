Ricetta dell'insalata di patate classica o tedesca: la Kartoffelsalat

Bavarese

1. Iniziamo preparando il brodo e teniamolo in caldo. Poi laviamo bene le patate e lessiamole in acqua ancora con la buccia e saliamo leggeremente. Laciamo cuocere per circa 40 minuti. Quando saranno pronte, provando la cottura con i rebbi di una forchetta, potremo scolarle e pelarle tagliandole a fettine di 2 cm circa.

2. A questo punto puliamo la cipolla e tritiamola in maniera grossolana ponendola in una ciotola insieme al prezzemolo, erba cipollina, olio, aceto e senape. Aggiungiamo anche il sale e amalgamiamo con il brodo caldo e poi uniamo tutto alle patate mescolando in maniera delicata. Lasciamo raffreddare per circa 1 ora. Adesso la nostra insalata di patate tedesca è pronta per essere servita.