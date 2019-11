Dmmi quanto bevi e ti dirò chi amerai: perché il consumo di alcol è legato alla scelta del partner

La scelta del partner può dipendere dal consumo di alcol? L’ipotesi non sembra così remota alla luce dello studio pubblicato su 'Nature Communications' da Laurence Howe e dai colleghi dell'Università di Bristol che hanno scoperto una variante genetica associata ai livelli di approccio alle bevande alcoliche a loro volta correlate all'attrazione verso questa o quella persona.

Non è la prima volta che il binomio 'Bacco e Venere' è oggetto di indagine da parte di team di ricerca, visto che già in precedenza team di ricerca avevano rilevato come il rapporto con l'alcol - dal consumo alla dipendenza - sia simile fra coniugi. Tuttavia, non era noto se questo dipendesse da fattori sociali o genetici, cioè dal condividere uno stesso contesto o dall'effetto dell'approccio individuale all'alcol sulla selezione del compagno di vita. Partendo da questo dato, il nuovo lavoro ha cercato di capire se le varianti genetiche legate al consumo di alcol potessero, proprio attraverso la loro influenza sulla propensione al bicchiere, condizionare le scelte in amore.

Perché il consumo di alcol influisce sulla scelta del partner

Utilizzando dati della Uk Biobank su oltre 47 mila coppie e il loro consumo di alcol autoriferito, gli autori dello studio in questione hanno scoperto che il genotipo rs1229984 - una variante del gene Adh1B coinvolto nella produzione di enzimi che processano l'alcol - era associato al consumo di alcol da parte dei soggetti analizzati. Gli scienziati, inoltre, hanno osservato che all'interno di una coppia c'erano più probabilità di trovare la stessa variante genetica nei due partner, dato che suggerisce come una predisposizione comune all'alcol potrebbe preesistere alla formazione della coppia.

In altre parole, l'idea è "che la variante rs1229984 possa influenzare il comportamento alcolico, il quale che può avere un effetto 'a valle' sulla selezione del compagno", conclusione che a cui gli esperti aggiungono la precisazione secondo cui "è difficile estrapolare i risultati del lavoro" applicandoli "a popolazioni non europee". Saranno dunque necessarie ulteriori ricerche per investigare su altre varianti genetiche implicate nel consumo d'alcol, così da stabilire eventualmente un rapporto causale che, al momento, è solo un punto di partenza verso la curiosa associazione.