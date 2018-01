L’amore a prima vista esiste davvero? La ricerca

L’amore a prima vista non esiste. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Università di Groningen dal titolo ”What kind of love is love at first sight? An empirical investigation”. Lo studio è arrivato alla conclusione che, quello che comunemente viene chiamato ”colpo di fulmine”, altro non è che un’attrazione fisica che poi eventualmente sfocia, con il tempo, in una relazione amorosa.

Come riporta Scienzenotizie.it, la ricerca si è basata su tre eventi di incontri online in cui ognuno doveva indicare i sentimenti verso gli altri iscritti appena conosciuti. I soggetti, infatti, mostravano una scarsa passione, poca intimità ed impegno nel relazionarsi all’altro, una condizione non tipica dell’innamoramento. Insomma molta attrazione fisica e poco altro: l’amore a prima vista non ha alla base una forte passione. Quest’ultima, spiegano gli esperti, potrebbe essere il frutto di un’esagerazione della mente che viene utilizzata dalla coppia per saldare il rapporto. In sostanza l’amore a prima vista è il frutto di una ”bugia” che uomo e donna dicono a loro stessi descrivendo, in realtà, una relazione basata sul semplice ”piacersi” e successivamente trasformatasi in amore vero e proprio.

