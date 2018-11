Destra o sinistra? Il lato dei baci svela molto più di quello che si pensa

Un bacio è sempre un bacio. E pure un abbraccio, quello è: più o meno intensi, d’affetto o d’amore che siano, i gesti che esprimono emozioni sono sempre capaci di regalare belle sensazioni.

Ed è proprio per la serenità manifestata da questa forma di linguaggio non verbale che è universalmente riconosciuta, che spesso si tende a non badare al lato verso cui si protende nell’atto di compierlo.

A questo aspetto hanno dedicato uno studio - pubblicato da Business Insider - i ricercatori dell’Università della Ruhr Bochum, in Germania, secondo cui il nostro modo di muoverci è strettamente collegato alla struttura e al funzionamento del nostro cervello.

E’ molto più frequente che per un abbraccio o un bacio ci si accosti con il viso o con il corpo dal lato destro del corpo o del viso, inclinazione questa che è legata anche al fatto che i destrorsi rappresentano circa il 90% della popolazione mondiale e che è il lato dominante del corpo a guidare il gesto.

Tutto questo ha una precisa radice nel nostro cervello, dove ciò che avviene nell’emisfero destro controlla il lato sinistro del corpo e viceversa. E dato che la parte del cervello che presiede al mondo delle emozioni è situata soprattutto nell’emisfero destro, può accadere che il bacio o l’effusione cambino lato e si spostino sulla sinistra quando è la sfera emotiva a prevalere.

Il bacio dal lato destro o sinistro: lo studio

Lo ha notato un altro gruppo di studiosi analizzando il comportamento dei viaggiatori in arrivo o in partenza in aeroporto: gli estranei si salutavano con un abbraccio o un bacio dal lato destro in 9,2 casi su 10, mentre il dato scendeva a 8,3 quando si salutava un proprio caro, quindi presumibilmente con maggiore emozione.

L’esperimento è stato ripetuto anche con dei volontari a cui è stato chiesto di ascoltare una storia e poi di abbracciare un manichino: ebbene, gli abbracci dal lato sinistro diventavano molto più frequenti se la storia ascoltata aveva un forte impatto emozionale.

Alla luce dello studio, dunque, nel caso di baci e abbracci le emozioni ci spingono verso la parte sinistra, conclusione che però non deve allarmare rispetto alla “freddezza” di chi, al contrario, ci si avvicina dal lato destro. In questo caso l’approccio può essere semplicemente legato alla fisiologia della singola persona che, magari, è preferirà anche il lato destro, ma sarà comunque incline ad altri tipi di manifestazioni d’affetto che non inficiano la sincerità di sentimenti.