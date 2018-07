Dal bacio “a stampo” a quello “alla francese”: tutti i significato del bacio

Per i più romantici è “un apostrofo rosa tra le parole t’amo”; per tutti il tenero gesto che, insieme all’abbraccio, esprime l’affetto, il trasporto, l’amore tra due persone: il bacio è il simbolo per eccellenza del bene universale, riconosciuto come tale in tutto il mondo che il 6 luglio lo celebra nella giornata nata nel 1990 in Gran Bretagna proprio per dargli la meritata risonanza.

Tutti i tipi di bacio e il loro significato

Assodato che il bacio non potrà mai avere un significato negativo (tolto quello associato a un ‘Giuda’ che è indice di vile tradimento), nel mondo occidentale la dolce effusione si scambia appoggiando le labbra al viso della persona, o alle labbra stesse se si vuole esprimere un gesto più intimo e passionale, mentre in molti Paesi euro asiatici ci si bacia strofinandosi a vicenda la punta del naso, o il naso e le labbra.

A seconda di come viene dato dai due protagonisti, il bacio ha un nome e un significato particolare che determina la natura del rapporto instaurato o a cui si ambisce.

- Sulla guancia. Partiamo da un classico, quello che ci si scambia col partner, con gli amici, con i figli. Non implica chissà quali significati sentimentali, ma una certa confidenza sì.

- A stampo. Bacio veloce, le labbra chiuse e protese si toccano senza andare oltre. Indica intimità e significa che tra gli interessati c'è molta vicinanza fisica e mentale.

- Alla francese. E’ quello profondo e appassionato: le labbra si schiudono e le lingue si intrecciano. Più è appassionato, più è forte il desiderio e dunque, è il preludio un’intimità che si presume andrà oltre il bacio, appunto…

- In fronte. Mostra cura, attenzione e devozione. E’ segno di protezione.

- Sul lobo. Molto erotico, riguarda una delle zone erogene per eccellenza. Il significato è chiaro: si vuole andare oltre.

- Sul naso. E’ proprio dei fidanzati, il modo tenero per chiedere maggiore attenzione e tenerezze.

- Dell'angelo. E’ quello sulle palpebre chiuse, dolcissimo segno di tenerezza, amore e protezione e di fiducia reciproca.