Bianca Guaccero: “Andare dallo psicologo è un atto d’amore verso se stessi”

“A volte mi sento un brutto anatroccolo, ma ho imparato a volermi bene” ammette Bianca Guaccero in un’intervista al settimanale Oggi rilasciata alla vigilia di nuovi impegni professionali, il programma ‘Una Vita da Cantare’ su Rai Uno a partire da sabato il 16 novembre e la docu-fiction della serie ‘Illuminate’ in cui ripercorrerà la vita di Virna Lisi (7 novembre su Rai Tre).

Del suo aspetto fisico, ultimamente, si è parlato tanto: “Non sono eccessivamente magra, sono mediterranea: seno piccolo e fianchi abbondanti”, ribadisce la showgirl che quei ‘difetti’ ha imparato ad amarli grazie a un grosso lavoro su stessa, utile per superare le proprie insicurezze. “Se non avessi fatto questo mestiere avrei studiato psicologia”, confida in merito al suo percorso analitico: “Andare dallo psicologo è un atto d’amore verso se stessi. Come ci si cura quando si rompe una gamba, così dobbiamo occuparci del nostro animo”.

Bianca Guaccero single: "Sogno di trovare l’amore della mia vita"

Nonostante il gossip, questo momento il cuore di Bianca Guaccero è libero da coinvolgimenti sentimentali, tutta dedita alla figlia Alice (5 anni, avuta dall’ex marito Dario Acocella) con cui sa essere rigida ma allo stesso tempo tenera come la più presente della mamme. Il desiderio di trovare la persona giusta c’è, ma “quando hai alle spalle un matrimonio finito ne deve valere la pena davvero”, afferma: “E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio. Sogno di trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.

L’uomo ideale? “Cerco una persona consapevole e risolta, capace di mettersi in discussione. I rapporti fisici finiscono quando l’altro non riesce a superare i suoi limiti”. Proprio come ha fatto lei che, ammette, “ho scoperto che è bello lasciarsi andare”.