Coronavirus e sesso: le indicazioni dei sessuologi per i single

Coronavirus e sesso, come comportarsi? Inutile girarci intorno. A rimetterci, in questo caso, sono principalmente i single, costretti all'isolamento domestico forzato a seguito delle misure restrittive imposte dal governo per contenere l'emergenza, e quindi destinati ad un periodo di astensione sessuale da osservare almeno fino al 3 aprile. Ma non tutto è perduto. A correre incontro a scapoli e signorine sono le nuove forme di socialità, quelle online, purché utilizzate in modo da tutelare la propria privacy. "Il Coronavirus è un virus respiratorio e sappiamo che il contagio avviene primariamente attraverso la saliva e in particolare le goccioline che vengono espulse attraverso il respiro delle persone infette, ancor più la tosse e gli starnuti - spiegano a RomaToday il Dott. Daniele Bonanno (Psicologo Sessuologo Roma – Centro AISPS) e la Dott.ssa Rossella Berardi (Psicoterapeuta Sessuologa Roma – Centro AISPS) - Non sappiamo ancora se il virus sia contenuto in altri fluidi corporei e, per quanto riguarda il sesso, nel liquido seminale e nella lubrificazione vaginale. Non vi è però dubbio che la trasmissione avviene attraverso il bacio e la prossimità corporea, certamente inevitabile in un rapporto sessuale".

Coronavirus e sesso, stop ai rapporti occasionali (e agli amanti)

L'indicazione per i single è dunque quella di mettere al bando, fino a data da destinarsi, i rapporti occasionali. "La limitazione dei contatti sociali necessaria alla prevenzione del contagio implica a maggior ragione l’astensione da rapporti sessuali occasionali e l’intimità fisica in nuovi incontri e conoscenze - spiegano i sessuologi - Basandoci sulle norme restrittive attualmente valide fino al 3 aprile dovremmo ascrivere tra le forme di contatto oggetto di divieto tutti i rapporti sessuali tra persone che non vivono nella stessa abitazione, sarebbe ben difficile rispettare la prescritta distanza di un metro".

"Quindi - proseguono - se ai single è richiesta un po’ di pazienza anche per le coppie non conviventi la sessualità incontra un temporaneo rallentamento a meno che non si voglia trasgredire in una sorta di inaspettata “clandestinità”. L’opportuna e ragionevole attenzione a criteri di prevenzione non va in nessun caso sottovalutata. Sicuramente è un momento complicato per gli amanti e in generale per gli habitué degli incontri clandestini, considerate le minori possibilità di spostamento e il maggior tempo trascorso a casa. D’altronde il Coronavirus si aggiungerebbe alle abituali responsabilità verso il partner ufficiale per i rischi di esposizione riflessa alle malattie sessualmente trasmesse".

Coronavirus e sexting

Un modo per mantenere alta la tensione erotica c'è. Ed è quella del sexting, purché praticato con le dovute cautele a tutela della propria privacy. "Alla ridotta possibilità di occasioni sessuali può in questa fase supplire la comunicazione a distanza - si legge ancora - prima di tutto consentendo di coltivare un livello di confidenza e intimità emotiva particolarmente importante per il momento di improvviso cambiamento e riadattamento che ci è richiesto. Inoltre la possibilità del sexting e di giochi piccanti in remoto possono tenere alta la tensione erotica in coppie che vedono limitata la possibilità di frequentarsi così come nei nuovi incontri online che si trovano a rinviare l’eventuale conoscenza tête-à-tête. Anche in questo caso i vissuti di sospensione della vita ordinaria non devono però far perdere di vista i confini di una condotta sana e sicura, applicando le fondamentali norme di cautela che lo scambio di immagini online richiede. Vanno in tal senso prese le precauzioni necessarie a tutelare la propria privacy e l’anonimato delle immagini nel caso dovessero capitare nelle mani sbagliate e per prevenire fenomeni di cyberbullismo e revenge-porn".

L'autoerotismo

"In un periodo di maggiore permanenza a casa non manchiamo di citare una forma di contatto indubbiamente “sicuro” ovvero quello con se stessi, per chi apprezza l’autoerotismo può essere l’occasione per valorizzarlo come momento piacevole e rilassante da dedicarsi. Se l’effetto “ansiolitico” dell’autostimolazione può essere una gradita risorsa va però fatta attenzione perché non intervengano aspetti di compulsività e dipendenza, favoriti dal maggiore tempo a disposizione associato al senso di impazienza, tensione e irrequietezza che in questi giorni può generarsi. La percezione di equilibrio e benessere nella propria sessualità è come sempre un parametro fondamentale".

