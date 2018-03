Che donne le italiane: escono più delle altre e agli appuntamenti pagano il conto

Donne italiane tradizionaliste e meno moderne delle altre donne occidentali? Macché. Come riporta EuropaToday, le italiane non solo non sono casa e chiesa, ma amano uscire più spesso delle altre e agli appuntamenti pagano anche il conto.

Secondo una ricerca condotta da Circle, azienda che opera nel settore Fintech con la sua app di pagamenti social Circle Pay, in Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Irlanda e Usa, rispetto alle donne di altri Paesi le italiane escono con il proprio partner o con una persona nuova più spesso: 25 volte l'anno in media. Seguono le irlandesi e le americane con 16 appuntamenti, poi le francesi e le spagnole con 14, mentre al fanalino di coda troviamo le inglesi e le tedesche, che arrivano a malapena a 13 appuntamenti l'anno.

Le sorprese non finiscono qui. Le italiane a fine serata non si fermano al gesto, ma quando arriva il conto la mano nel portafogli la mettono davvero. Sono tra quelle che spendono di più, seconde solo alle francesi: una media di 42 euro per l'uscita e 96 euro per prepararsi tra nuovi vestiti e intimo, parrucchiere, estetista e cosmetici, mentre le francesi spendono rispettivamente 56 e 100 euro. Insomma amano farsi belle e non vogliono dipendere in nessun modo dall'uomo che le invita a uscire.

Le donne inglesi, invece, spendono meno di tutte le altre: 34 euro per l'appuntamento e 40 per gli acquisti. In occasione del primo appuntamento, nonostante il 70% delle donne italiane apprezzi che il partner si offra di pagare l'intero conto, il 50% delle intervistate preferisce dividere a metà il costo della cena e solo 1 italiana su 4 lascia che sia l'altra persona a pagare l'intero importo. Pagare per entrambi, invece, viene preferito da quasi 1 francese su 5, dal 15% delle italiane e, in ultimo, solo dal 3% delle donne inglesi.