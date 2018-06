Niente sesso, siamo inglesi! Rapporti non soddisfacenti per metà giovani donne in GB

Quasi la metà delle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni non gode di una vita sessuale piacevole, suggerisce una ricerca Public Health England condotta in Inghilterra fra circa 7.000 donne. Si tratta del primo sondaggio del genere lanciato dall'organismo sanitario britannico per calibrare la futura politica sulla salute riproduttiva femminile.

Circa il 65% delle intervistate ha riferito di aver fatto sesso nell'ultimo mese. Il 12% lo ha fatto almeno una volta negli ultimi tre mesi. La soddisfazione sessuale sembra dunque aumentare con l'età: meno di un terzo delle donne di età compresa tra 55 e 64 anni si è lamentata di una mancanza di sesso piacevole negli ultimi 12 mesi.

La maggior parte delle donne sessualmente attive risulta utilizzare almeno un metodo di contraccezione. Circa un terzo opta per la spirale, un altro terzo per la pillola. Nel particolare, però, il 12% delle giovanissime tra i 16 e i 24 anni ha dichiarato di non utilizzare alcun metodo contraccettivo regolare, rispetto al 33% delle 35-44enni e del 45% fra le 45-54enni.

Ma l'indagine ha anche fotografato le principali preoccupazioni femminili riguardo alla loro salute riproduttiva: in classifica vince evitare una gravidanza indesiderata, gestire un ciclo mestruale doloroso e abbondante, effettuare il pap-test. Fra le ultima, la difficoltà a rimanere incinta e le malattie a trasmissione sessuale.