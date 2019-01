L’amore? Così i 50enni lo cercano (e lo trovano) online

“I sentimenti non invecchiano quasi mai con l’età” è la strofa di una canzone di successo di Franco Battiato e - visti i risultati di un’indagine realizzata da Singles50 resi noti in occasione del lancio in Italia del servizio - anche la metafora dell’attitudine con cui i 50enni di oggi si impegnano con successo nella ricerca di un nuovo amore.

Stando allo studio, infatti, nel 2018 oltre un milione e mezzo di italiani 'senior' (uno su tre) hanno utilizzato almeno una volta il web per cercare un partner su siti di incontri.

In un caso su due, al primo incontro ha fatto seguito un altro con implicazioni di tipo sessuale e una volta su sette, l'appuntamento iniziale si è trasformato in una relazione stabile.

Questo significa che oltre 200 mila relazioni tra over 50 sono nate attraverso il web e di queste 50 mila solo nell'ultimo anno.

I 50enni non vogliono la convivenza

Ma il pensiero di affrontare la seconda parte della propria vita sotto lo stesso tetto della persona amata appare ben lontano dalle intenzioni dei 50enni.

La novità, infatti, è che la convivenza non rientra nei programmi dei soggetti in questione, per le quali vige la regola delle coppie cosiddette 'lat' (acronimo di ‘living apart together’): per la serie, ‘siamo felici sì, ma ognuno resti a casa propria e ci si vede nei fine settimana’.

Gli over 50 cercano l’amore online: come e quando nasce la relazione

“Si tratta di una generazione che ha acquisito una grande confidenza con le tecnologie digitali” - spiegano gli esperti del sito - “I cinquantenni di oggi avevano 25 o 30 anni quando Internet ha iniziato a diffondersi negli anni '90”.

“Pur non essendo nativi digitali si sono trasformati senza problemi in adulti digitali e molti di loro oggi dominano il web quanto i loro figli”, aggiungono commentando la ricerca che ha ha analizzato i comportamenti e le abitudini online di 2.230 italiani, uomini e donne, di età compresa fra i 50 e i 65 anni.

Venendo ai numeri, "su circa 4 milioni di single over 45, secondo l'Istat, oltre un terzo (35%) ha cercato almeno una volta un partner attraverso il web, su siti dedicati (quindi non sui social)", raccontano gli esperti, certi che il denominatore comune sia il fatto che a quest’età nessuno voglia più perdere tempo : "L'incontro fisico avviene, mediamente, dopo 8-10 giorni dal primo contatto. In un caso su due, al primo appuntamento ne seguono degli altri, e tendenzialmente si fa sesso. Le persone mature sono in genere più consapevoli e, paradossalmente, più libere nel sesso".

L’amore dopo i 50 anni: se non scocca la scintilla nasce un’amicizia

Ma ci sono anche altre implicazioni: “Apesso negli incontri che avvengono in età matura accade che, anche dopo il sesso, quando ci si accorge che non si ha di fronte l'amore della vita, nasca un'amicizia”, è la conclusione dell’indagine che indica in un 23% i casi degli incontri che nascono online.