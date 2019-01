Influenza: dai baci al sesso, il decalogo di coppia per evitare il contagio

Il periodo è questo, ahinoi: starnuti, colpi di tosse e nasi soffiati sono i rumori molesti che segnalano l’arrivo dei malanni di stagione e mettono a letto gli influenzati, costretti al ko del riposo coatto.

Se poi si vive in coppia, con un partner allettato e l’altro ancora immune dalla seccatura, la necessità di mettere in atto le strategie utili ad evitare il contagio si fa urgente, motivo per cui diventa utile considerare i consigli degli esperti a riguardo.

Influenza, il decalogo di coppia per evitare il contagio

Con buona pace della romantica promessa di una vita sempre insieme, in salute e in malattia, quando in coppia uno dei due prende l'influenza l'altro vuole solo una cosa: evitarla. Come fare?

Mentre si avvicina il picco stagionale, atteso intorno a fine mese, gli esperti del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia hanno messo a punto il decalogo dei partner.

Dai baci da evitare alla particolare attenzione all'igiene, personale e della casa, ecco i 10 consigli anti-contagio:

1) Evitare i baci. Può essere difficile in un rapporto di coppia, ma lo scambio di saliva rende praticamente sicura la trasmissione della malattia. I baci vanno dunque evitati assolutamente, almeno nei primi giorni in cui si contrae l'influenza;

2) Prendere accorgimenti durante il sesso. L'atto sessuale in sé non provoca la trasmissione dell'influenza e le endorfine rilasciate possono aiutare a sentirsi meglio quando si è alle prese con i sintomi. Il problema è che il virus dell'influenza riesce a sopravvivere anche sulla pelle, quindi il rischio di contagio persiste. Se non si resiste alla passione, evitare almeno i baci durante il rapporto.

3) Cambiare spesso le lenzuola. In genere i partner dormono insieme anche quando uno dei due è influenzato. In questo caso è utile cercare di evitare uno stretto contatto fisico e, soprattutto, cambiare spessole lenzuola. I virus, infatti, riescono a vivere per giorni su letti e divani;

4) Lavarsi spesso le mani. Questo aiuta a eliminare i germi e i virus che possono insinuarsi tra le dita. Una buona igiene personale risulta quindi altamente consigliata, specialmente considerando le effusioni che ci si scambia in coppia.

5) Riposare. L'indicazione degli esperti è di dormire almeno 7 ore a notte, dato che la carenza di sonno porta a un inevitabile abbassamento delle difese immunitarie. Con il partner influenzato, è essenziale essere al pieno delle forze. Regalarsi se possibile un giusto e rigenerante riposo quotidiano, dunque, è fondamentale;

