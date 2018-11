Notting Hill, boom di proposte di nozze nella libreria del film: "È un pellegrinaggio”

Era il 1999 quando Julia Roberts e Hugh Grant interpretarono i ruoli di Anna Scott e Thomas Thacker, personaggi di una coppia all’apparenza improbabile che nell’immaginario collettivo ha incarnato il sogno di un amore senza differenze sociali, schemi e distanze.

“Non dimenticare che sono una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla”, diceva lei entrata nella libreria dell’impacciato proprietario, e oggi, a vent’anni dall’uscita di quel film, ‘Notting Hill’, indicato come uno dei più romantici di sempre, proprio quel luogo che fa da sfondo allo svelamento del sentimento dei protagonisti, è diventato un ambiente di culto per i più romantici.

Il Notting Hill Bookshop, The Travel Book Co. nel romanzo di Richard Curtis, è sommerso dalle richieste e secondo uno dei proprietari del negozio, James Malin, le proposte aumenteranno ancora di più in occasione del ventesimo anniversario, nel 2019.

“Abbiamo conosciuto tante persone negli ultimi anni e, quando ci chiedono di fare qualcosa di speciale, cerchiamo di accontentarli”, ha dichiarato Malin al Telegraph.

“Arrivano da ogni parte - è come un pellegrinaggio - abbiamo avuto persone provenienti da Australia, America, Cina e Giappone. Una giovane coppia cinese, che era qui in luna di miele, ha indossato nuovamente gli abiti della cerimonia per essere fotografata in questo luogo magico. Cinesi anche un uomo e una donna che si sono incontrati qui e che sono tornati sei mesi dopo per dirci che stanno ancora insieme”, ha aggiunto il proprietario, supportato anche dalla testimonianza di chi ha compiuto il romantico gesto come Marius Köppen, 32 anni, che ha nascosto un anello di fidanzamento all'interno di un libro di Harry Potter per chiedere alla fidanzata Angela di sposarlo.

“Volevo fare qualcosa di speciale per lei e ho pensato che nel corso degli anni questo film, visto insieme da adolescenti, rappresentava un legame”, ha raccontato Marius, uno dei (fortunatamente, ancora) tanti romantici.