Qual è il segreto di un amore felice? Parlano 7 coppie celebri

Il vero segreto di un amore felice e duraturo non è nei fiori e cioccolatini ma nel divertimento. Gli esperti come la sessuologa Tracey Cox inseriscono l’ironia tra le tre regole dell’amore insieme a chimica ed empatia e uno studio condotto dall’University of Albany pubblicato sulla rivista Psychology Today: un test dimostra che una donna ha più voglia di approfondire una relazione con un uomo se capace di farla ridere e divertire.

Lo conferma uno studio condotto, in occasione di San Valentino, da Sapiens, il social magazine di Luz, commissionato da "Chupa Chups": una ricerca condotta sui media italiani e internazionali per scoprire dalle interviste il segreto delle unioni più felici e durature nel mondo del jet set, da Mara Maionchi e Alberto Salerno, ad Alessandro Cattelan e Ludovica Saur, passando per gli Obama. Si tratta di 14 “fun lovers”, come sono stati definiti, che nella vita insieme hanno fatto del divertimento e dell’ironia un baluardo contro la noia della quotidianità e le difficoltà della vita di coppia.

Barack Obama e Michelle, il segreto del loro amore? Rimanere sempre amici

Divertirsi anche quando si è il presidente degli Stati Uniti e la first lady: l’hanno dimostrato Barack Obama e Michelle Robinson, una delle coppie oggi più amate che in decine di foto ufficiali si sono fatti ritrarre con il sorriso sulle labbra e in atteggiamenti di assoluta normalità nonostante il ruolo istituzionale. Il segreto? Rimanere sempre “migliori amici”, come ha dichiarato Michelle nel tweet pubblicato in occasione dei 25 anni di matrimonio e non smettere di prendersi bonariamente in giro, in privato così come davanti a milioni di americani.

Jovanotti e Francesca "forever fun"

Una leggerezza e una capacità di affrontare le difficoltà con il sorriso sulle labbra, che da sempre contraddistingue altri due “ragazzi fortunati”: Lorenzo Cherubini e Francesca Valiani. Un amore “forever fun” che conserva ancora i tratti delle cotte adolescenziale, come rivela qualche post disseminato sul profilo del cantante, tutti dedicati alla sua #ragazzamagica.