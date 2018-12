Troppo veloci a letto? Arriva il 'bouquet dell'amore'

A Natale un bacio tira l’altro, e quando l'incontro romantico si fa più intimo, gli uomini troppo veloci sotto le lenzuola a causa di ansia e stress potrebbero non godere pienamente delle gioie del sesso.

Adesso, però, arriva il 'bouquet dell'amore' a sostegno di chi soffre di eiaculazione precoce, una speranza che deriva dalle erbe e diventa utile soltanto se il medico specialista ha escluso fattori organici e il problema sia solo psicologico.

Stando ai dati raccolti e presentati durante il Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), dedicato a natura, ambiente e alimentazione, "un trattamento di 3 mesi con un mix di estratti vegetali di griffonia, passiflora e valeriana, assunti sotto forma di integratori e prescritti dall'esperto, può ridurre fino al 40% l'entità dei sintomi, migliorando la qualità della vita sessuale di coppia”.

Cos’è il ‘bouquet dell’amore’

L'azione tranquillante e rilassante della griffonia, associata a valeriana e passiflora - spiegano gli andrologi - può aiutare a rimanere più calmi e concentrati durante il rapporto, sedando l'ansia da prestazione. "E' tuttavia imprescindibile la valutazione di ciascun paziente da parte dell'andrologo - tiene a precisare il presidente della Sia, Alessandro Palmieri - per capire se i sintomi hanno una causa organica specifica e poter così intervenire con la terapia più adeguata. Il fai-da-te è assolutamente sconsigliato - avverte lo specialista - perché esiste il rischio di affrontare il problema con prodotti a base di erbe che, pur essendo innocui, potrebbero rivelarsi del tutto inutili e ritardare l'accesso a cure farmacologiche efficaci".

"Il preparato utilizzato - chiarisce l'esperto - è un integratore vegetale che contiene principalmente Griffonia simplicifolia. Si tratta di un arbusto rampicante originario dell'Africa centrale e occidentale e ricco di 5-idrossitriptofano, un amminoacido naturale precursore della serotonina, neurotrasmettitore importante per il tono dell'umore e per la regolazione del comportamento in caso di stress. A questa pianta si sono aggiunte Passiflora incarnata, che favorisce il relax senza dare sonnolenza e ha proprietà antidepressive con un'azione assimilabile all'uso di benzodiazepine, e Valeriana officinalis, il cui principio attivo ha un effetto calmante che agisce sull'ansia da prestazione".

"Il riflesso dell'eiaculazione - ricorda Palmieri - è la risposta all'interazione complessa di stimoli a livello del sistema nervoso centrale e periferico, in cui gioca un ruolo importante la serotonina: quando aumenta nel sistema nervoso centrale, ha un effetto inibitorio sull'eiaculazione e ne ritarda la comparsa. Ciò significa che l'eiaculazione precoce in alcuni pazienti può essere associata a una ridotta concentrazione di serotonina".

"Sappiamo perciò che i farmaci che ne incrementano le quantità possono essere utili - conclude il numero uno della Sia - e i nuovi dati mostrano che anche integratori a base di griffonia, aumentando la sintesi del neurotrasmettitore grazie all'apporto di un suo importante precursore, possono avere un ruolo nei pazienti in cui l'eiaculazione precoce dipende da stress e ansia".

In Italia l'eiaculazione precoce riguarda il 20-30% degli uomini sia giovani sia di età più avanzata, ma per gli andrologi "è ancora troppo sottovalutato: secondo recenti stime, solo il 10% affronta il disturbo e va dallo specialista".