Sesso, le fantasie hot più diffuse: parola di esperti

Si pensano spesso ma si confessano raramente le fantasie sessuali che passano nella mente di coloro che, single o in coppia, immaginano situazioni non convenzionali in cui sfogare le proprie passioni.

A tracciare un elenco delle tendenze hot più frequenti desiderate come concretezza da uomini e donne è stato l’Huffington Post Usa che ha chiesto a una serie di terapisti sessuali, esperti e psicologi di indicare ciò che hanno ascoltato più frequentemente dai loro pazienti, arrivando anche a sfatare alcuni miti largamente diffusi in materia di sesso & dintorni.

Dal rapporto a tre passando per gli orgasmi multipli e per "l'osservazione esterna" del partner, le fantasie sessuali più diffuse indicate dai terapisti hanno evidenziato come siano cambiati i gusti dei partner che, nella riservatezza della propria camera da letto, non disdegnano situazioni arricchite da quanto descritto nella letteratura erotica o cinematografica.

- Rapporto a tre. La terapista Vanessa Marin sostiene che parte del fascino è “il sovraccarico sensuale, ovvero il coinvolgimento di molte parti del corpo. Per alcune coppie è un modo per ridare slancio e vivacità al rapporto sessuale con il partner.

- Dominazione. “Sia uomini che donne sono interessati a dominare e sottomettersi” hanno spiegato Danielle Harel e Celeste Hirschman che parlano di questo aspetto come un incrocio tra potere e sensazione di controllo.

- Feticismo. Le fantasie su piedi e sulle scarpe sono più diffuse negli uomini: “Iniziano di solito da giovani e poi proseguono nel tempo”, ha spiegato la terapista Gracie Landes.

- Sperimentazione. Per i maschi eterosessuali una delle fantasie più diffuse è avere una partner entusiasta disposta a sperimentare orgasmi multipli. Spesso queste fantasie sono legate “a uomini che spesso sentono di dover convincere la propria partner a fare sesso e che condividono il problema di rimanere eccitati quando la partner non lo è”, dice la terapista Kimberly Resnick Anderson.

- Rapporti con lo stesso sesso. Molti sono stimolati dalla curiosità di pensarsi toccati in modi che appaiono lontani, ma familiari.

- Guardare il partner che fa sesso con un altro. “C'è qualcosa di provocante e proibito nella fantasia di guardare il proprio o la propria partner fare sesso con qualcun altro” dice Ian Kerne, psicologo, terapista sessuale e scrittore: “Guardare la mano di qualcun altro toccare il corpo del nostro partner o baciare un'altra bocca rafforza almeno nelle fantasie la desiderabilità del partner stesso, riportandoci ai primi giorni dell'infatuazione”.