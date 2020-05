Il biglietto dei Baci diventa virtuale (e personalizzato) per la Festa della Mamma in tempi di Covid

Da cartigli a biglietti virtuali. In tempi di coronavirus la grande tradizione dei Baci Perugina non si ferma, anzi rilancia: gli auguri della Festa della Mamma quest'anno saranno digitali. Un modo per restare uniti anche se distanti in un momento in cui la Fase 2 appena cominciata permette sì di allentare le misure, ma invita anche a ridurre al minimo le occasioni per uscire di casa.

Come creare il proprio biglietto personalizzato

Sul sito dei Baci è stata così una sezione speciale in cui poter creare il proprio cartiglio personalizzato da dedicare a chi si vuole in qualsiasi occasione, come per la Festa della Mamma. Ma non solo. Anche “Per dire Grazie” in modo semplice ma sorprendente, o ai “Compleanni” per fare degli auguri in maniera inaspettata.

Entrando e compilando un form con i propri dati, si potrà scegliere la frase perfetta da dedicare, facendo comparire inoltre il proprio nome e quello della persona a cui destinare il cartiglio virtuale. Non più frasi d’autore di poeti e grandi pensatori ma frasi inedite ed universali in cui ognuno si potrà riconoscere facendole proprie e diventando gli autori dei cartigli più famosi della storia.