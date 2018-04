Perde 70 chili con la "dieta della dopamina": lo chef svela il ricettario della felicità

Si possono perdere 70 chili in tre anni? Tom Kerridge ci è riuscito, dando un taglio alle sue pessime abitudini alimentari. Il noto chef inglese che guida il pub due stelle Michelin "The Hand and Flowers" aveva raggiunto la soglia dei 190 chili. Kerridge ha detto basta a spuntini notturni ed alcolici, cambiando stile di vita e regime alimentare. Soprattutto, la formula vincente - a suo dire - è stata una dieta a base di "eroi della dopamina".

"Perché dimagrire è facile con le ricette della felicità", dice lo chef che racconta questa sua esperienza in "La miracolosa dieta della dopamina", già bestseller in Inghilterra e ora pubblicato in Italia da Newton Compton Editori con la traduzione di Chiara Beltrami.

Dieta della dopamina: i cibi da scegliere

Ogni ricetta creata dello chef, come spiega Il Messaggero, è a base di di ingredienti che rilasciano nel cervello il cosiddetto "ormone della felicità", ovvero la dopamina. Se quest'ultima viene a mancare, si è portati a cercare cibo e mangiare quasi per autoconsolazione, dato il cattivo umore. Gli "eroi della dopamina" di cui parla lo chef stellato sono gli alimenti che permettono grazie a un amminoacido chiamato tirosina di scomporre ed estrarre la dopamina. Secondo Kerridge sono i formaggi, le uova, il pesce, la frutta (anche quella con il guscio), la carne, le verdure a foglia scura, le spezie, i peperoncini (capaci di procurare un piacevole senso di appagamento grazie alle endorfine) e persino il cioccolato.

Non credete però di non dover fare rinunce: il ricettario, infatti, dice "no" a pane, patate, pasta e riso. Lo chef consiglia piatti ad alto contenuto proteico e poveri di carboidrati, ma con elevati livelli di tirosina, per trarre piacere dal mangiare, perdere peso e al contempo sentirsi sazi. Alcuni esempi sono la zuppa di cavolfiore al curry, il brodo leggero di funghi e asparagi, la spalla d’agnello arrosto con verdure glassate alla senape, il polpettone speziato all'aglio.