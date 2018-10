A 48 anni Gina è la nonna più sexy del mondo

Il suo nome è Gina Stewart e a 48 anni è la nonna più sexy del mondo. La bella bionda è stata incoronata dalla versione australiana delle rivista Maxim, che l'ha inserita nell'elenco delle 100 donne più hot del globo. Gina è mamma di quattro figli ed ha un nipotino.

Prima svettare in questa speciale classifica la 48enne aveva partecipato ad un concorso di bellezza organizzato dalla nota rivista con lo scopo di vincere un premio in denaro che avrebbe utilizzato per aiutare un'amica che aveva bisogno di cure per ristabilirsi dopo essere stata colpita da un ictus.

Gina non vinse quel concorso, ma riuscì comunque ad aiutare la sua amica con una raccolta fondi. Poi, quando la redazione di Maxim ha dovuto redarre la classifica delle 100 donne più hot, i responsabili si sono ricordati di Gina, inserendola al 90esimo posto. Sul suo profilo Instagram Gina ha più di 100mila follower e si mostra spesso in abiti succinti che mettono in bella vista le sue forme prorompenti.