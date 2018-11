Ilary Blasi, shopping con la piccola Isabel senza trucco (né parrucca)

Le parrucche sempre diverse per taglio e per colore che quest’anno sono il vezzo utile per rinnovare la sua immagine serata dopo serata, Ilary Blasi le riserva alle sue apparizioni televisive del Grande Fratello Vip.

Perché nella vita di tutti i giorni, Ilary resta una donna e una mamma come tante, lontana dagli artifizi scenici della conduttrice e dedita alla famiglia e ai figli.

A dimostrarlo sono le foto pubblicate dal settimanale Oggi che mostrano la 37enne romana a spasso per Roma con la piccola di casa Totti, Isabel, di 2 anni e mezzo.

Ilary Blasi senza trucco

Via i caschetti, i tagli ‘bob’ e ogni forma di “testa pronta già phonata” , come lei stessa ha descritto le parrucche indossate per omaggiare lo stile della nonna Marcella amante dell’orpello: durante la tranquilla passeggiata, Ilary Blasi porta i suoi (veri) capelli raccolti ora in una coda, ora in una treccia, non mostra alcun accenno di trucco e indossa una comoda tuta ben lontana dal glamour degli abiti luccicanti di scena (sebbene abbinata a un griffatissimo zaino Chanel).

Un look acqua e sapone per mamma Ilary che riempie di baci e tenerezze la sua piccola, bella come lei.