Kate Middleton dona i suoi capelli: diventeranno parrucche per i bimbi malati

Kate Middleton è entrata nelle grazie del popolo inglese e non solo con i suoi modi gentili e i sorrisi che risaltano una signorilità innata, scevra dal ruolo di regale consorte che ricopre.

Adesso a incrementare la già conclamata stima nei confronti della duchessa di Cambridge è il gesto che, stando ai media inglesi, la futura regina avrebbe compiuto a favore dei bimbi malati di cancro.

Il Daily Express riferisce che Kate avrebbe dato in beneficenza circa 7 centimetri dei suoi capelli a Little Princess Trust, un'associazione creata 12 anni fa dai genitori della piccola Hannah Tarplee (morta cinque anni fa per un tumore) che finanzia la creazione di parrucche da donare ai bambini sottoposti a cure contro il cancro.

L’idea sarebbe venuta alla duchessa dopo una seduta dal parrucchiere reale. "È bello pensare che da qualche parte una bambina stia indossando una parrucca fatta con i capelli di una vera principessa. È una cosa molto toccante per Kate e da parte sua è stato molto premuroso utilizzare dei capelli che altrimenti sarebbero stati gettati via" ha riferito una fonte vicina alla Middleton che indica come l’episodio risalga a 4 mesi fa e i capelli sono stati inviati "con un altro nome, in modo che l'organizzazione non sapesse che provenivano dalla famiglia reale”.

Un portavoce dell'ente benefico ha dichiarato di non essere a conoscenza di donazioni fatte dalla Middleton: "Non ne sappiamo nulla, ma se ci avesse mandato dei capelli potrebbe aver deciso di farlo in modo anonimo. Comprensibile, dopo l'attenzione prestata alla donazione fatta di Harry Styles".

Il riferimento è alla star degli One Direction che nel 2016 tagliò i suoi capelli e li inviò all'organizzazione, destando un notevole clamore con la foto della coda pubblicata su Instagram.