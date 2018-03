"Io, massacrata per amore": il racconto di Lidia

Ogni anno in Italia circa 150 donne vengono uccise dal proprio marito o compagno. Un numero enorme, ma enorme è anche il numero di quelle che finiscono in ospedale in fin di vita e che, dopo aver trovato il coraggio di denunciare, dopo anni di soprusi, vivono delle vite d’inferno, nel costante terrore di una ritorsione. Lidia racconta come la sua storia d’amore si è trasformata in una storia di violenza. Il servizio di Nina Palmieri a Le Iene.